Palermo | Villa Igiea | ecco perché star e influencer scelgono la dimora dei Florio per il loro soggiorno in Sicilia

Leggi su funweek

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Italia è uno dei paesi più belli nel mondo con una serie di paesaggi e dimore che fanno invidia a tutti. Non è un caso che milioni di turisti ogni anno lacomeper le vacanze estive o per eventi. Tra i tanti posti c’è: un luogo incantato dove la natura e l’eleganza si fondono dando vita a qualcosa di unico e inimitabile. LEGGI ANCHE: –, questo borgo diventa una piccola Olanda in primavera: lo spettacolo dei tulipani, Chiara Ferragni l’ha scelta per un evento speciale Non è un caso che molti vipper vivere delle esperienze fantastiche. Chiara Ferragni è una di questi. Vi ha festeggiato i suoi trentacinque anni e ...