Pagelle Giro d’Italia 2022: Carapaz e Hindley i migliori, Nibali da top5, Pozzovivo paga la caduta di ieri (Di mercoledì 25 maggio 2022) Pagelle DICIASSETTESIMA TAPPA Giro d’Italia 2022 Santiago Buitrago, voto 10: dalla brutta caduta in discesa, dove almeno per un attimo ha addirittura pensato al ritiro, alla gioia più bella della carriera. Cambia tutto nel Giro di poche pedalate nel ciclismo, la giornata del colombiano è stata veramente una girandola di emozioni. Guidato dall’ammiraglia trova una rimonta pazzesca sul Menador, stacca tutti e coglie un successo incredibile. Gijs Leemreize, voto 8: la fatica per aiutare il compagno di squadra Bouwman, le difficoltà sul Vetriolo, la rimonta, l’attacco e il sogno spezzato a pochi chilometri dal traguardo. Il giovanissimo olandese della Jumbo-Visma è eccezionale in questa giornata, ma ha trovato un rivale purtroppo più forte di lui. Secondo, ma ne sentiremo parlare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022)DICIASSETTESIMA TAPPASantiago Buitrago, voto 10: dalla bruttain discesa, dove almeno per un attimo ha addirittura pensato al ritiro, alla gioia più bella della carriera. Cambia tutto neldi poche pedalate nel ciclismo, la giornata del colombiano è stata veramente una girandola di emozioni. Guidato dall’ammiraglia trova una rimonta pazzesca sul Menador, stacca tutti e coglie un successo incredibile. Gijs Leemreize, voto 8: la fatica per aiutare il compagno di squadra Bouwman, le difficoltà sul Vetriolo, la rimonta, l’attacco e il sogno spezzato a pochi chilometri dal traguardo. Il giovanissimo olandese della Jumbo-Visma è eccezionale in questa giornata, ma ha trovato un rivale purtroppo più forte di lui. Secondo, ma ne sentiremo parlare ...

