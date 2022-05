(Di mercoledì 25 maggio 2022) Chissà se il sindaco di Tirana s’è già pentito di aver preso posizione preventiva: “Tifiamo Roma”, aveva detto. Intanto gli ultras di Roma e Feyenoord hanno passato la nottata a picchiarsi per le strade della sua città. Un poliziottoè stato accoltellato. Hanno arrestato 60 persone, di cui 48 tifosi della Roma e 12 olandesi. E stamattina – visto che continua ad arrivare gente dall’Italia – hanno bloccato al porto 80 “hooligans” giallorossi (la definizione è della) e gli hanno rispediti in Italia col primo traghetto. Non proprio la festa che gli inviati delle tv italiane ieri avevano cominciato a raccontare, insomma. Abbastanza umiliante la conferenza stampa del vicedirettore delladi Stato, Albert Dervishi. Il quale ha fatto due appelli. Uno agli albanesi: ...

napolista : Ottanta romanisti rimpatriati, 48 fermati. La polizia albanese: "Comportatevi da cittadini europei" Notte di scont…

Roma-Feyenoord: le strade di Tirana come un campo di battaglia: 12 i feriti, 60 i fermati Notte di scontri a Tirana. Ultras bloccati al porto e rispediti in Italia. Appello ai cittadini albanesi: "State lontani dagli hooligans"