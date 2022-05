Ospedale di San Giovanni Bianco, nuova ditta per il servizio mensa (Di mercoledì 25 maggio 2022) San Giovanni Bianco. È stata trovata una soluzione alla vicenda delle dipendenti del servizio mensa all’Ospedale di San Giovanni Bianco. L’ASST Papa Giovanni ha infatti individuato in tempi stretti, a seguito di procedura, una nuova ditta, che subentrerà alla precedente da venerdì 27 maggio 2022, assumendo tutte le lavoratrici che potranno così tornare a ricevere regolarmente lo stipendio. Tutto ha avuto inizio con le difficoltà economiche della ditta che avrebbe dovuto gestire il servizio fino a fine 2022. Tali difficoltà hanno comportato anche la mancata corresponsione degli stipendi alle lavoratrici. L’ASST Papa Giovanni è comunque riuscita a garantire, con ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) San. È stata trovata una soluzione alla vicenda delle dipendenti delall’di San. L’ASST Papaha infatti individuato in tempi stretti, a seguito di procedura, una, che subentrerà alla precedente da venerdì 27 maggio 2022, assumendo tutte le lavoratrici che potranno così tornare a ricevere regolarmente lo stipendio. Tutto ha avuto inizio con le difficoltà economiche dellache avrebbe dovuto gestire ilfino a fine 2022. Tali difficoltà hanno comportato anche la mancata corresponsione degli stipendi alle lavoratrici. L’ASST Papaè comunque riuscita a garantire, con ...

