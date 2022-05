Ospedale di Altamura: il reparto di medicina torna all’attività ordinaria non Covid Asl Bari (Di mercoledì 25 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: La medicina generale dell’Ospedale di Altamura torna all’attività ordinaria non Covid. Gli ultimi dettagli sono stati verificati questo pomeriggio dal Direttore Sanitario della ASL Bari, Danny Sivo, assieme alla Direttrice medica del presidio, Annalisa Altomare e al Direttore facente funzioni Francesco Capone. Concluse le attività di sanificazione e sistemazione logistica del reparto, da stamattina alle ore 8, tornano subito disponibili 10 posti letto per la medicina non Covid, da espandere progressivamente, mantenendo comunque una quota di 20 posti letto per i pazienti Covid. «La necessità di riaprire i ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 25 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Lagenerale dell’dinon. Gli ultimi dettagli sono stati verificati questo pomeriggio dal Direttore Sanitario della ASL, Danny Sivo, assieme alla Direttrice medica del presidio, Annalisa Altomare e al Direttore facente funzioni Francesco Capone. Concluse le attività di sanificazione e sistemazione logistica del, da stamattina alle ore 8,no subito disponibili 10 posti letto per lanon, da espandere progressivamente, mantenendo comunque una quota di 20 posti letto per i pazienti. «La necessità di riaprire i ...

