“One Day One Day” | il documentario sulla vita dei braccianti agricoli in Italia al cinema Conca Verde

"Abbiamo fatto un documentario che nessuno voleva vedere, ma da quando l'abbiamo vietato agli adulti le cose sono cambiate – racconta il regista Olmo Parenti -. "One Day One Day" è un documentario che racconta le vite dei braccianti agricoli in Italia dall'interno della più grande baraccopoli del nostro paese, Borgo Mezzanone in Manfredonia. Dopo averlo prodotto però – e sottoposto a distributori, televisioni, festival e grandi case di distribuzione – nessuno ha voluto rendere questo progetto visibile al pubblico. Per questo noi ragazzi di A THING BY – un collettivo di ventenni di Milano – e Will Media, entrata come co-produttore sul progetto, abbiamo deciso di lanciare il documentario portandolo esclusivamente nelle scuole di tutta Italia e vietando la visione agli adulti."

