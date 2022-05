Omicidio Ziliani | confessa Mirto Milani | il fidanzato della figlia della vittima

Advertising

Svolta nelle indagini sul delitto di Laura. Mirto Milani ha confessato l'dell'ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, avvenuto l'8 maggio di un anno fa. Lo ha fatto nel corso di un lungo interrogatorio in carcere che ...In carcere anche due delle tre figlie leggi ancheLaura: chiuse le indagini, figlie rischiano processo Milani è in carcere dal 24 settembre scorso, così come Paola e Silvia Zani, due ...Svolta nelle indagini sul delitto di Laura Ziliani. Mirto Milani ha confessato l'omicidio dell'ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, avvenuto l'8 maggio 2021. Lo ha fatto nel corso di un ...La svolta — inattesa e clamorosa — arriva a pochi giorni dalla notifica della chiusura indagini. A oltre un anno dai fatti e otto mesi dopo l’esecuzione delle misure cautelari in cella: il 24 settembr ...