Olivera-Napoli: c’è la firma. L’1 Luglio il Tweet (Di mercoledì 25 maggio 2022) Terzo acquisto chiuso dopo Kvaratskhelia e il riscatto di Anguissa Ecco quanto si legge sulla edizione odierna del quotidiano Repubblica: “Il terzino Mathias Olivera ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 25 maggio 2022) Terzo acquisto chiuso dopo Kvaratskhelia e il riscatto di Anguissa Ecco quanto si legge sulla edizione odierna del quotidiano Repubblica: “Il terzino Mathiasha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli mai dubbi per il #Napoli (dal 1 aprile), malgrado le voci opposte delle ultime settimane. E’ atteso per le visite ? - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: 11 milioni più 4 ? ? - tuttonapoli : Quanto guadagnerà Olivera al Napoli? Ecco costo del cartellino e ingaggio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Olivera-Napoli, contratto firmato: dall'1 luglio potrà essere ufficializzato da ADL -