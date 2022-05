Olivera al Napoli, parla l’agente: “Lo ha voluto a tutti i costi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, Mathias Olivera è un nuovo giocatore del Napoli e per l’ufficialità manca solo il tweet presidenziale. Olivera Napoli (Getty Images) La trattativa per portare il terzino uruguaiano a Napoli è stata travagliata. L’affare, infatti, ha rischiato di saltare più volte. Ai microfoni di Serieanews.com, è intervenuto Pablo Boselli, agente del giocatore, per spiegare meglio le vari fasi della trattativa. l’agente ha confermato la volontà del giocatore di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Di seguito le sue parole: “So che i tifosi azzurri lo stanno aspettando. Ha svolto le visite mediche ed il resto, ancora non ha avuto modo di parlare con mister Spalletti, ma Olivera ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, Mathiasè un nuovo giocatore dele per l’ufficialità manca solo il tweet presidenziale.(Getty Images) La trattativa per portare il terzino uruguaiano aè stata travagliata. L’affare, infatti, ha rischiato di saltare più volte. Ai microfoni di Serieanews.com, è intervenuto Pablo Boselli, agente del giocatore, per spiegare meglio le vari fasi della trattativa.ha confermato la volontà del giocatore di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Di seguito le sue parole: “So che i tifosi azzurri lo stanno aspettando. Ha svolto le visite mediche ed il resto, ancora non ha avuto modo dire con mister Spalletti, maha ...

