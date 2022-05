Olandesi scatenati a Tirana | feriti due romanisti | un poliziotto è grave

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Notte fuori controllo a, dove domani 25 maggio si gioca la finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord. La festa per l'evento si mischia con i disordini, da una strada all'altra si passa dal musica agli incidenti. E il bilancio degli scontri si fa sempre più serio di ora in ora. Tra i sedicicomplessivi al momento si registrano due tifosi della Roma, quattro, un uomo albanese e nove agenti di polizia, tra cui uno che sarebbe in condizioni serie stando a quanto riferito da un portavoce del ministero della Sanità. Sono gliad aver creato finora i maggiori problemi in città. Scontrandosi con gli albanesi, igià arrivati ache al momento sembrano in minoranza e le forze dell'ordine. Dopo il ferimento di un 45enne albanese, ...