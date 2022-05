Oggi è un altro giorno, Paolo Belli scoppia a piangere e Serena Bortone dice: “E’ sempre …” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda ieri martedì 24 maggio 2022 sono intervenuti in studio come sempre, diversi ospiti. Tra questi pare ci fosse Paolo Belli, il noto musicista e cantante che da diversi anni è la spalla destra di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Di lui sappiamo tanto da un punto di vista professionale, visto che è stato presente e protagonista di diverse trasmissioni televisive, soprattutto di casa Rai. Ebbene, nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, sembra che Paolo Belli abbia avuto un momento di cedimento. La conduttrice, così, sarebbe corsa in suo soccorso. Ma ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella puntata diè un, andata in onda ieri martedì 24 maggio 2022 sono intervenuti in studio come, diversi ospiti. Tra questi pare ci fosse, il noto musicista e cantante che da diversi anni è la spalla destra di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Di lui sappiamo tanto da un punto di vista professionale, visto che è stato presente e protagonista di diverse trasmissioni televisive, soprattutto di casa Rai. Ebbene, nel corso della puntata di ieri diè un, il programma condotto da, sembra cheabbia avuto un momento di cedimento. La conduttrice, così, sarebbe corsa in suo soccorso. Ma ...

