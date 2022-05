Nuovo singolo della cantautrice calabrese Laura Djlo (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Schegge impazzite” è il Nuovo singolo di Laura Djlo (autrice del testo e della musica), già disponibile in tutti gli store digitali, un brano pop che nasce dall’esigenza di sfogare quel senso di oppressione che ognuno di noi, in un modo o nell’altro, ha avvertito durante la pandemia da covid-19. I temi trattati sono temi forti come il non riconoscersi più nella propria vita, la non accettazione del proprio corpo, le paure che in questo momento storico si sono ingigantite e diventate ancora più pesanti, l’amore, le cadute e le rinascite. La canzone è stata arrangiata, mixata e masterizzata da Marco Passarelli e Arianna Tomaselli presso il Tape Lab Studio.Laura: “Viene affrontato tutto ciò che scaturisce dal disagio dell’essere umano concludendosi però in chiave positiva con una ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Schegge impazzite” è ildi(autrice del testo emusica), già disponibile in tutti gli store digitali, un brano pop che nasce dall’esigenza di sfogare quel senso di oppressione che ognuno di noi, in un modo o nell’altro, ha avvertito durante la pandemia da covid-19. I temi trattati sono temi forti come il non riconoscersi più nella propria vita, la non accettazione del proprio corpo, le paure che in questo momento storico si sono ingigantite e diventate ancora più pesanti, l’amore, le cadute e le rinascite. La canzone è stata arrangiata, mixata e masterizzata da Marco Passarelli e Arianna Tomaselli presso il Tape Lab Studio.: “Viene affrontato tutto ciò che scaturisce dal disagio dell’essere umano concludendosi però in chiave positiva con una ...

