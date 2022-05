Nuovo round da cinque milioni per l’italiana Apogeo Space (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’azienda italiana Apogeo Space (già GP Advanced Projects) ha concluso un round di finanziamento da 5 milioni di euro, grazie all’ingresso del fondo Primo Space. Questo finanziamento servirà principalmente alla costruzione di una costellazione di cubesat per la gestione di dati e dispositivi Internet of Things (IoT). L’investimento di Primo Space – parte di Primo Ventures, fondo italiano specializzato nel settore della New Space Economy – è l’ottavo del più significativo finanziamento da quando è entrata. Apogeo Space è specializzata nella progettazione e realizzazione di nanosatelliti, è una Pmi innovativa focalizzata su attività di R&S nel settore spaziale, in particolare su nanosatelliti e cubesats. Con l’intervento di Primo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’azienda italiana(già GP Advanced Projects) ha concluso undi finanziamento da 5di euro, grazie all’ingresso del fondo Primo. Questo finanziamento servirà principalmente alla costruzione di una costellazione di cubesat per la gestione di dati e dispositivi Internet of Things (IoT). L’investimento di Primo– parte di Primo Ventures, fondo italiano specializzato nel settore della NewEconomy – è l’ottavo del più significativo finanziamento da quando è entrata.è specializzata nella progettazione e realizzazione di nanosatelliti, è una Pmi innovativa focalizzata su attività di R&S nel settore spaziale, in particolare su nanosatelliti e cubesats. Con l’intervento di Primo ...

Advertising

Linkiesta : Nuovo round da cinque milioni per l’italiana Apogeo Space L’investimento di Primo Space punta a sviluppare la prim… - il_nico : RT @Rafr: Nuovo round da 5 milioni per l’italiana Apogeo Space. Obbiettivo: una costellazione di cubesat nel 2023 - Rafr : Nuovo round da 5 milioni per l’italiana Apogeo Space. Obbiettivo: una costellazione di cubesat nel 2023 - ImpactGDR : RT @kunjkuzushi: nuovo giorno, nuovo giochino!! ieri mentre giravo per la tl ho avuto modo di imbattermi in questo gioco che ora vi spieghe… - kunjkuzushi : nuovo giorno, nuovo giochino!! ieri mentre giravo per la tl ho avuto modo di imbattermi in questo gioco che ora vi… -