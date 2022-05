"Notevole senso dell'umorismo". Strage in Texas, Travaglio umilia Biden: cosa si nasconde dietro le sue parole (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Biden deve avere un Notevole senso dell'umorismo nel parlare di fermare la lobby delle armi quando sta imponendo al mondo intero di armarsi": con queste parole Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato il discorso del presidente americano a seguito della Strage in Texas. In una scuola elementare, infatti, 19 bambini sono stati uccisi a colpi di fuoco da un 18enne che si era introdotto nell'edificio. "Quanti presidenti americani hanno detto che bisogna farla finita con questa circolazione indiscriminata delle armi? - ha proseguito il direttore del Fatto Quotidiano -. Aspettiamo che lo dica anche il prossimo. Non fanno niente perché la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) "deve avere unnel parlare di fermare la lobbye armi quando sta imponendo al mondo intero di armarsi": con questeMarco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato il discorso del presidente americano a seguitoin. In una scuola elementare, infatti, 19 bambini sono stati uccisi a colpi di fuoco da un 18enne che si era introdotto nell'edificio. "Quanti presidenti americani hanno detto che bisogna farla finita con questa circolazione indiscriminatae armi? - ha proseguito il direttore del Fatto Quotidiano -. Aspettiamo che lo dica anche il prossimo. Non fanno niente perché la ...

