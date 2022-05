Nordcorea | “forse lanciato missile intercontinentale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord hanelle scorse ore tre missili balistici dall’area di Sunan, a Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone, a poche ore dalla conclusione della visita di Joe Biden in Asia, la prima da presidente. Due sarebbero missili balistici a corto raggio mentre riguardo il primo lancio, secondo i militari sudcoreani, potrebbe essersi trattato di unbalistico(Icbm) che ha percorso una traiettoria di 360 chilometri a un’altitudine di 540 chilometri. I missili Icbm hanno un raggio d’azione superiore a 5.000 chilometri e non è chiaro, evidenzia l’agenzia Dpa, se la Corea del Nord abbia deciso di contenere deliberatamente la traiettoria percorsa. Secondo i militari sudcoreani, i missili sono stati lanciati intorno alle 6 ora locale, alle 6.37 e alle 6.42, in quella che viene ...