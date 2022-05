“Non vivo, non mangio e non dormo. Ho paura che quell’uomo mi uccida, la giustizia acceleri i tempi”: lo sfogo della pornostar vittima di stalking (Di mercoledì 25 maggio 2022) “quell’uomo è ossessionato da me, non come donna ma come oggetto. Era sotto casa mia ogni giorno. Si vuole prendere il mio sorriso. Non vivo, non dormo più, mi tormenta, non mangio. Non me lo meritavo, nessuna donna lo merita”. E’ Repubblica a raccogliere lo sfogo disperato di Waima Vitullo, pornostar nota anche per la sua partecipazione al reality “I Mammoni“: da cinque mesi è infatti vittima di stalking da parte del suo ex fidanzato, che le invia anche 600 messaggi al giorno minacciandola di morte. Per questo lei è stata costretta a scappare dal suo appartamento di Cinecittà e rifugiarsi in una casa protetta: la denuncia con il codice rosso è stata regolarmente presentata ma – per intoppi burocratici – il tribunale ancora non ha stabilito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “è ossessionato da me, non come donna ma come oggetto. Era sotto casa mia ogni giorno. Si vuole prendere il mio sorriso. Non, nonpiù, mi tormenta, non. Non me lo meritavo, nessuna donna lo merita”. E’ Repubblica a raccogliere lodisperato di Waima Vitullo,nota anche per la sua partecipazione al reality “I Mammoni“: da cinque mesi è infattidida parte del suo ex fidanzato, che le invia anche 600 messaggi al giorno minacciandola di morte. Per questo lei è stata costretta a scappare dal suo appartamento di Cinecittà e rifugiarsi in una casa protetta: la denuncia con il codice rosso è stata regolarmente presentata ma – per intoppi burocratici – il tribunale ancora non ha stabilito ...

