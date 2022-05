Non solo il caso Amin: cosa rischia chi compie atti razzisti allo stadio | VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’uguaglianza e l’integrazione di una società passano attraverso la lotta contro alcuni comportamenti particolarmente odiosi, poiché tesi a screditare una minoranza di persone, le quali vorrebbero integrarsi in una nuova realtà, in virtù del processo di globalizzazione intrapreso ormai da diversi anni, anche in Italia. Non solo il caso Amin: cosa rischia chi compie atti razzisti allo stadio VIDEO Il riferimento corre ai reati di razzismo e incitamento all’odio razziale: il primo si configura nel momento in cui una persona offende l’altra per motivazioni che sono legate all’appartenenza di quest’ultima a una diversa etnia. La seconda condotta è particolarmente grave, poiché ha preso piede in diversi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’uguaglianza e l’integrazione di una società passano attraverso la lotta contro alcuni comportamenti particolarmente odiosi, poiché tesi a screditare una minoranza di persone, le quali vorrebbero integrarsi in una nuova realtà, in virtù del processo di globalizzazione intrapreso ormai da diversi anni, anche in Italia. NonilchiIl riferimento corre ai reati di razzismo e incitamento all’odio razziale: il primo si configura nel momento in cui una persona offende l’altra per motivazioni che sono legate all’appartenenza di quest’ultima a una diversa etnia. La seconda condotta è particolarmente grave, poiché ha preso piede in diversi ...

