"Non mi freghi". Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis smaschera Maria Laura De Vitis (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nicolas Vaporidis attacca Maria Laura De Vitis. All'Isola dei Famosi è guerra senza esclusione di colpi. Sono stati giorni molto difficoltosi segnati dall'addio di quattro naufraghi in una sola volta. L'addio di Guendalina è stato vissuto molto male da Edoardo che è scoppiato in lacrime. L'ex gieffina da parte sua aveva spiegato le ragioni del suo addio. "Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli". Appena uscita dall'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha ripreso in mano i suoi social e ha voluto subito voluto scrivere una dolce dedica al suo amato fratello ...

