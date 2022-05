Non funziona Instagram il 25 maggio, errore feedback required: consigli per risolvere (Di mercoledì 25 maggio 2022) Purtroppo non funziona Instagram oggi 25 maggio: un’errore “feedback required” compare per chi ha effettuato il login nella piattaforma social da qualche ora. Il problema non investe chi risulta già dentro il proprio profilo ma è comunque serio per tutti coloro che non riescono più ad autenticarsi in questo mercoledì con tutte le ovvie conseguenze del caso. A chi non funziona Instagram in queste ore compare un messaggio molto simile a quello riportato nell’immagine di apertura articolo. L’errore “feedback request” si ripresenta ad ogni tentativo di accesso, senza un apparente motivo. A nulla vale provare a chiudere la notifica, quest’ultima riappare e non c’è verso di farla scomparire. La grave anomalia, senza ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Purtroppo nonoggi 25: un’” compare per chi ha effettuato il login nella piattaforma social da qualche ora. Il problema non investe chi risulta già dentro il proprio profilo ma è comunque serio per tutti coloro che non riescono più ad autenticarsi in questo mercoledì con tutte le ovvie conseguenze del caso. A chi nonin queste ore compare un messaggio molto simile a quello riportato nell’immagine di apertura articolo. L’request” si ripresenta ad ogni tentativo di accesso, senza un apparente motivo. A nulla vale provare a chiudere la notifica, quest’ultima riappare e non c’è verso di farla scomparire. La grave anomalia, senza ...

Advertising

francescacheeks : Ai mondiali in Qatar finalmente arbitreranno anche tre professioniste 1) chi pensa che è perché non ce n’erano mai… - AlfredoPedulla : Una preghiera: stop con #Perisic. Funziona sempre così: offerta 4,5 a stagione e non 3. Nessun accordo, nessuna fir… - VittorioSgarbi : Travaglio nel replicare a Furio Colombo che ha lasciato 'Il Fatto”: «Non so altrove, ma qui funziona così: i commen… - sabalaubridge : Comincia la Via Crucis sui treni nei quali i finestrini sono bloccati e l'aria condizionata non funziona. Ma va tut… - neap_psycho : @lasteroide a quanti secondi siamo? E poi, per avere il totale del tempo di attesa, come funziona? Si moltiplica pe… -