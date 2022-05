No lavoro, no paghetta. La Cassazione: 'Giusto togliere l'assegno alla figlia che rifiuta un contratto' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempi duri per i neet, i giovani che non studiano e non lavorano, specialmente se figli di genitori divorziati. Una sentenza della Cassazione ha stabilito che, in caso di più offerte di lavoro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempi duri per i neet, i giovani che non studiano e non lavorano, specialmente se figli di genitori divorziati. Una sentenza dellaha stabilito che, in caso di più offerte di...

