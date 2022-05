Niente aerei o tank occidentali a Ucraina | accordo informale Nato

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – I paesi membri dellasi sono accordati informalmente per non fornire alcuni tipi di armamento all’in modo da evitare il rischio di uno scontro fra la Russia e l’Alleanza Atlantica. Lo hanno confermato fonti diplomatiche dellaall’agenzia stampa tedesca Dpa Secondo le fonti, l’intesaè stata rispettata anche per il timore i che in caso di rappresaglia russa non vi sarebbe stato il pieno sostegno da parte dei membri dell’Alleanza. Per questo la Polonia in marzo non ha fornito Mig 29. Finora i membri dellanon hanno fornitodi tipo occidentale ocaccia. Paesi membri dell’est Europa hanno inviato inarmi ed equipaggiamento di era sovietica. Interrogato dalla Dpa, un portavoce della ...

... da Nato letteralmente nulla contro invasione La Nato non sta facendo letteralmente" contro ...ha intensificato l'uso dell'aviazione" Le truppe russe hanno recentemente aumentato l'uso di...Mio padre era un pilota dimilitari. Grazie al suo mestiere ho vissuto anche in Africa per ... Certo è che se non hai quel sacro fuoco nelle vene non c'èda fare: io ho sempre voluto fare ... Mentre Joe Biden incontrava a Tokyo i suoi alleati regionali alcuni bombardieri strategici cinesi e russi, in grado di trasportare armi nucleari, hanno sorvolato il mar del Giappone, in una dimostrazi ...