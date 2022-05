Nicola Venturi ama la musica e con “Chic in beat” conquista il grande pubblico

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “in” diè l’inizio di un grosso salto di qualità per l’artistale bresciano. “in” vuole avvicinare le vecchie generazioni con quelle nuove e per questo si ispira a dellacommerciale per appassionare tutti,racconta: “Ho voluto creare una raccolta che fosse adatta a più circostanze come L'articolo

Advertising

La Prealpina

In classe 1600 torna il milanese Alessandro Trentini su Radical e rientra anche Paolonella ... come Pietro Manfrin, mentre è su MINI il temibileGanz. Gioca in casa Federico Raffetti e ...Lista Marini Giovedì sera alle ore 21.30, alla pizzeria dain via America Latina, in ... Il Pd ne ha 4: Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari, Vincenzo Savo, Norberto. Il Polo Civico (... Varese Eco Green, vince Venturi Il ruolo di The Hundred. La joint venture che ha portato alla nascita di VR46 Metaverse è stata promossa da Nicola Volpi, lead investor di The Hundred ed ex manager del fondo di private equity Permira ...«Paragonarlo a Giovanni Falcone è un'esagerazione, ma il modo in cui lo hanno ucciso rende ancora più feroce questo delitto». A dirlo è Nicola ...