Netflix, come accedere al "tesoro sepolto": il codice segreto per vedere ogni film e serie (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nonostante Netflix sia ormai un fenomeno globale, conosciuto più o meno da chiunque, non tutti sanno che la sua libreria di film e serie tv è molto più vasta di quello che potrebbe apparire scorrendo soltanto la home. Tutti i titoli che compaiono davanti agli occhi, e anche durante gli scroll apparentemente infiniti, sono infatti basati su cose viste in precedenza o aggiunte alla lista dei preferiti. Allora come si fa ad accedere al cosiddetto “tesoro sepolto” di Netlifx in maniera rapida? La risposta sta in alcuni codici molto semplici, ma utilizzabili soltanto sulla versione web: il consiglio è di cercare con il pc o lo smartphone i titoli di film e serie tv usando questo trucco, metterli nei preferiti e gustarli comodamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nonostantesia ormai un fenomeno globale, conosciuto più o meno da chiunque, non tutti sanno che la sua libreria ditv è molto più vasta di quello che potrebbe apparire scorrendo soltanto la home. Tutti i titoli che compaiono davanti agli occhi, e anche durante gli scroll apparentemente infiniti, sono infatti basati su cose viste in precedenza o aggiunte alla lista dei preferiti. Allorasi fa adal cosiddetto “” di Netlifx in maniera rapida? La risposta sta in alcuni codici molto semplici, ma utilizzabili soltanto sulla versione web: il consiglio è di cercare con il pc o lo smartphone i titoli ditv usando questo trucco, metterli nei preferiti e gustarli comodamente ...

Advertising

Telep4thy_22 : RT @iomeioiome: Non io a 23 anni che in due giorni ho iniziato e finito una serie di ragazzini delle medie e adesso pretendo la seconda sta… - ginolat76 : RT @McCopp16: Mercoledì la Roma la tiferanno i #romanisti. Quelli che andranno a Tirana e quelli che da casa sarà come fossero lì allo stad… - anvedimcqueen : RT @McCopp16: Mercoledì la Roma la tiferanno i #romanisti. Quelli che andranno a Tirana e quelli che da casa sarà come fossero lì allo stad… - fabius10scudi : Non pensate che Netflix si sia convertito: è marketing dopo le batoste in borsa. Se gli abbonamenti dovessero ritor… - RobertoSabatino : ??????? ma come faccio ad aspettare metà luglio adesso ? OMG, Lalo Salamanca is back #bettercallsaul #saulgoodman… -