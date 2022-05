Nelle scuole di Monreale ci sarà acqua potabile per tutti gli studenti (Di mercoledì 25 maggio 2022) In arrivo a Monreale distributori di acqua potabile da installare nei plessi scolastici del territorio. sarà un modo per evitare l’acquisto di bottigliette di plastica e di conseguenza la produzione di rifiuti di plastica. Patrocinato dal Comune di Monreale il progetto ‘L’acqua che fa scuola’, proposto da Stei srl, soluzioni e tecnologie per l’ecompatibilità e (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 25 maggio 2022) In arrivo adistributori dida installare nei plessi scolastici del territorio.un modo per evitare l’acquisto di bottigliette di plastica e di conseguenza la produzione di rifiuti di plastica. Patrocinato dal Comune diil progetto ‘L’che fa scuola’, proposto da Stei srl, soluzioni e tecnologie per l’ecompatibilità e (live.it)

Advertising

riotta : La violenza delle armi e della rabbia nelle scuole americane un terrorismo senza fine - Agenzia_Ansa : La lunga scia di sangue nelle scuole americane. Da Columbine a Sandy Hook, la strage delle armi da fuoco #ANSA - RaiNews : Ancora armi, spari e morti nelle scuole Usa. Arrestato un uomo, si presume sia stato lui a fare fuoco sui bambini… - angelo_falanga : a chi ci siamo messi in mano... Usa: il Paese delle stragi, da Oklahoma City ai massacri nelle scuole - colonnelloedi : Le 21 vittime, per lo più bambini,uccisi a colpi di arma da fuoco in Texas sono l'ultimo massacro americano. Nel 20… -