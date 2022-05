Nell’allegato al Def del ministro Giovannini un’attenzione particolare al Mezzogiorno e alle aree interne

(Di mercoledì 25 maggio 2022) I piani settoriali ed i relativi investimenti destinanoaldi Economia e Finanza (Def) 2022 presentato l’altro ieri, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), nella Conferenza stampa on line delEnrico. a cura di Claudio Quintano Nel documento di Economia e finanza (Def) 2022 del Mims inserito l’altro ieri sul sito seguente: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-e-mobilita-pubblicato-lgato-al-def-2022 contestualmente alla avvenuta Conferenza stampa con presentazione di materiale esplicativo on line, (qui) ed ai cui primissimi dati si è fatto ...

24Edilizia : Infrastrutture: nell'Allegato al Def piano decennale da quasi 300 miliardi -

Infrastrutture, mobilità e logistica al Documento di Economia e Finanza () 2022 sono spiegati i termini e le condizioni relativi ai prossimi passi da compiere per quest'opera. Con ......di quanto scrive mette in luce il Piano di prioritàal ...quanto scrive mette in luce il Piano di prioritàal. 'A porre fine al Ponte - si legge ancora'articolo - è un ...