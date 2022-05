Nel 2021 torna a crescere il riciclo del legno (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – torna a crescere sensibilmente, dopo l’anno della pandemia, il riciclo del legno in Italia, raggiungendo il suo massimo storico. Sono, infatti, 1.985.251 le tonnellate di legno raccolto e avviato a riciclo nel 2021 dal sistema Rilegno con un incremento dei volumi del 7,83% sull’anno precedente e una percentuale del 64,75% nel riciclo degli imballaggi di legno (gli imballaggi nuovi immessi sul mercato nel 2021 hanno raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate), doppiando così l’obiettivo fissato dall’Unione Europea al 30% entro il 2030. Cresce anche l’attività di rigenerazione dei pallet, fondamentale in ottica di prevenzione, con oltre 908mila tonnellate recuperate pari a circa 70 milioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) –sensibilmente, dopo l’anno della pandemia, ildelin Italia, raggiungendo il suo massimo storico. Sono, infatti, 1.985.251 le tonnellate diraccolto e avviato aneldal sistema Ricon un incremento dei volumi del 7,83% sull’anno precedente e una percentuale del 64,75% neldegli imballaggi di(gli imballaggi nuovi immessi sul mercato nelhanno raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate), doppiando così l’obiettivo fissato dall’Unione Europea al 30% entro il 2030. Cresce anche l’attività di rigenerazione dei pallet, fondamentale in ottica di prevenzione, con oltre 908mila tonnellate recuperate pari a circa 70 milioni di ...

