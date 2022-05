Negoziati di pace, il ministro degli Esteri ucraino sul piano italiano: «Non sono contrario a priori: Di Maio è un amico» (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Ucraina apre ancora alla possibilità di un piano di pace italiano per la guerra contro Mosca. Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha parlato nel corso di una conferenza stampa al forum di Davos: «Il ministro Luigi Di Maio è un amico, quindi in linea di principio non sono contrario a qualcosa che venie proposto da un amico». Il riferimento è a un documento elaborato dal ministero degli Esteri italiano e su cui Mosca e Kiev discutono da qualche giorno con posizioni differenti. «Parlando politicamente – ha specificato – voglio che capiate una cosa: noi diamo il benvenuto a ogni tipo di piano che non implichi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’Ucraina apre ancora alla possibilità di undiper la guerra contro Mosca. Ildi Kiev Dmytro Kuleba ha parlato nel corso di una conferenza stampa al forum di Davos: «IlLuigi Diè un, quindi in linea di principio nona qualcosa che venie proposto da un». Il riferimento è a un documento elaborato dal ministeroe su cui Mosca e Kiev discutono da qualche giorno con posizioni differenti. «Parlando politicamente – ha specificato – voglio che capiate una cosa: noi diamo il benvenuto a ogni tipo diche non implichi ...

Advertising

GiuseppeConteIT : ?? La diplomazia ci insegna che i negoziati devono essere portati avanti con perseveranza e determinazione. Non può… - matteosalvinimi : #Salvini: Cessate il fuoco di 48 ore con Italia, Francia, Germania e Santa Sede pronte ad essere garanti dell'avvio… - AndreaMarcucci : L’Italia vuole al più presto il cessate il fuoco e far ripartire i negoziati. Per questo serve indebolire la Russia… - Dome689 : RT @Open_gol: Il viceministro degli Esteri russo Rudenko: «Pronti a un corridoio per il grano» #UkraineRussiaWar - Open_gol : Il viceministro degli Esteri russo Rudenko: «Pronti a un corridoio per il grano» #UkraineRussiaWar -