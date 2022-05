Negli Stati uniti con i podcast si diventa milionari (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sirius XM compra i podcast di O’Brien The Wall Street Journal Usa, pagina 3, di John Jurgensen e Anne Steele. Conan O’Brien ha trovato un amico e un acquirente in Sirius XM Holdings Inc. L’ex conduttore di tarda serata ha venduto il suo podcast di successo, Conan O’Brien Needs a Friend, alla società di radio satellitari, insieme alla sua società di media digitali Team Coco e alla sua rete di 10 podcast, hanno dichiarato le società. I termini non sono Stati resi noti. L’accordo, che prevede un contratto quinquennale con O’Brien, ha un valore stimato di 150 milioni di dollari, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della vendita. L’acquisizione è una delle più grandi mosse di Sirius nella competizione tra le aziende audio per accaparrarsi produttori di podcast di successo e star con un seguito ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sirius XM compra idi O’Brien The Wall Street Journal Usa, pagina 3, di John Jurgensen e Anne Steele. Conan O’Brien ha trovato un amico e un acquirente in Sirius XM Holdings Inc. L’ex conduttore di tarda serata ha venduto il suodi successo, Conan O’Brien Needs a Friend, alla società di radio satellitari, insieme alla sua società di media digitali Team Coco e alla sua rete di 10, hanno dichiarato le società. I termini non sonoresi noti. L’accordo, che prevede un contratto quinquennale con O’Brien, ha un valore stimato di 150 milioni di dollari, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della vendita. L’acquisizione è una delle più grandi mosse di Sirius nella competizione tra le aziende audio per accaparrarsi produttori didi successo e star con un seguito ...

