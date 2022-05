' Ndrangheta | il Brasile conferma l' estradizione di Rocco Morabito | è tra i criminali più ricercati al mondo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La prima sezione della Corte suprema federale (Stf) delhato l'autorizzazione all 'in Italia del narcotrafficante della ', considerato uno dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La prima sezione della Corte suprema federale del Brasile ha confermato l'autorizzazione all'estradizione in Italia… - CatelliRossella : 'Ndrangheta: il Brasile conferma l'estradizione di Rocco Morabito - Mondo - ANSA - GianlucaNarisi : RT @Agenzia_Ansa: La prima sezione della Corte suprema federale del Brasile ha confermato l'autorizzazione all'estradizione in Italia del n… - nuova_venezia : 'Ndrangheta, il Brasile conferma l’estradizione di Rocco Morabito. Ecco chi è il narcotrafficante più ricercato al… - messveneto : 'Ndrangheta, il Brasile conferma l’estradizione di Rocco Morabito. Ecco chi è il narcotrafficante più ricercato al… -

RaiNews

Ilha concesso la sua estradizione. Nella sentenza la Corte Suprema Federale brasiliana, ha ricordato alle autorità italiane che devono essere rispettati alcuni requisiti previsti dalle leggi ...La prima sezione della Corte suprema federale (Stf) delha confermato l'autorizzazione all 'estradizione in Italia del narcotrafficante della 'Rocco Morabito , considerato uno dei criminali più ricercati al mondo . Lo scrive l'Agencia ... Brasile, sarà estradato Rocco Morabito: boss della 'ndrangheta tra i più ricercati al mondo La prima sezione della Corte suprema federale (Stf) del Brasile ha confermato l’autorizzazione all’estradizione in Italia del narcotrafficante della ‘Ndrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei cri ...La Corte Suprema federale dispone la sua consegna all'Italia. Il narcotrafficante Morabito era uno dei criminali più ricercati al mondo. Era stato arrestato un anno fa a Joao Pessoa e trasferito nel c ...