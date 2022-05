Nave carica di migranti si inabissa nel Mediterraneo: 75 dispersi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Naufragio al largo della Tunisia, vicino alle coste di Sfax. Secondo quanto riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, sull'imbarcazione partita da Zouara c'erano un centinaio di persone delle quali 76 persone sarebbero... Leggi su europa.today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Naufragio al largo della Tunisia, vicino alle coste di Sfax. Secondo quanto riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, sull'imbarcazione partita da Zouara c'erano un centinaio di persone delle quali 76 persone sarebbero...

Advertising

dvbntd61 : L'intervista a Richard Gere, l'amore per l'Italia, la nuova moglie conosciuta sulla costa amalfitana. Tutti ingredi… - NativiRdr2 : @matteosalvinimi Perché siccome oltre non aver mai fatto niente in ambito lavorativo non hai neanche studiato un mi… - Giovann07560377 : @Fiammailmionome Il grano è tossico per chiunque è l'alimento preferito dal cancro. Quello estero è OGM, carico di… - Alexis16526653 : Il sanguinoso petrolio russo è stato utilizzato per finanziare le atrocità a Bucha. La nave 'Ns Asia', carica di sa… - Alexis16526653 : Il sanguinoso petrolio russo è stato utilizzato per finanziare le atrocità a Bucha. La nave 'Ns Asia', carica di sa… -