Navalny perde ricorso, tribunale Mosca conferma condanna a 9 anni (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il dissidente russo Alexei Navalny ha perso il suo ricorso in appello: la giustizia russa ha confermato la condanna… - fattoquotidiano : Il dissidente russo Alexei Navalny perde il suo ricorso in appello: è stata confermata infatti la sua condanna a no… - petergomezblog : Alexei Navalny perde il ricorso in appello: confermata la condanna a nove anni di carcere - RItaliaN21 : Il “dissidente” anti-Putin, Alexei Navalny, perde in appello: confermata la condanna a 9 anni di carcere per frode: - ZagorTe46987133 : Per tutte le angherie che sta subendo Navalny, sarebbe da rinchiudere “figlio di PUTIN” e buttare via la chiave. A… -