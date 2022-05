Nascondevano 54 chili di droga, 210 mila euro e armi: scovati grazie al fiuto di ‘Fanda’ e ‘Jackpot’ (VIDEO) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Pensavano di farla franca, ma non hanno fatto i conti con il fiuto eccezionale di due cani antidroga, Fanda e Jackpot. Sono stati loro ad accorgersi che nel carico di due autotrasportatori la merce contenuta non era quella dichiarata ma tutt’altro. C’erano infatti oltre 54 chilogrammi di hashish, ben 210 mila euro in contanti e un’arma da fuoco con relative cartucce. L’incredibile scoperta è stata fatta al porto di Civitavecchia. Lì due autotrasportatori sono stati intercettati e arrestati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma proprio grazie ai cani antidroga. Leggi anche: Morte Gianmarco Pozzi, scoperto enorme traffico di droga da Roma a Ponza: 5 arresti I controlli Le Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia, con l’ausilio del cane ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Pensavano di farla franca, ma non hanno fatto i conti con ileccezionale di due cani anti, Fanda e Jackpot. Sono stati loro ad accorgersi che nel carico di due autotrasportatori la merce contenuta non era quella dichiarata ma tutt’altro. C’erano infatti oltre 54 chilogrammi di hashish, ben 210in contanti e un’arma da fuoco con relative cartucce. L’incredibile scoperta è stata fatta al porto di Civitavecchia. Lì due autotrasportatori sono stati intercettati e arrestati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma proprioai cani anti. Leggi anche: Morte Gianmarco Pozzi, scoperto enorme traffico dida Roma a Ponza: 5 arresti I controlli Le Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia, con l’ausilio del cane ...

