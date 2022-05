Napoli, tra le novità in attacco spunta anche Beto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Napoli potrebbe andare all’assalto dell’attaccante Beto dell’Udinese: Giuntoli lo segna nella lista mercato Il Napoli sta muovendosi sul mercato per cercare di chiudere quanti più colpi possibili prima del ritiro a luglio. Ieri è arrivato Olivera dal Getafe per le visite mediche e ora si prova a chiudere qualche altro innesto. Nella lista di Giuntoli i nomi sono tanti e tra gli ultimi inseriti sarebbe spuntato anche quello di Beto dell’Udinese. Un profilo che piace agli azzurri e che in questa prima stagione ha fatto molto bene con i bianconeri. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilpotrebbe andare all’assalto dell’attaccantedell’Udinese: Giuntoli lo segna nella lista mercato Ilsta muovendosi sul mercato per cercare di chiudere quanti più colpi possibili prima del ritiro a luglio. Ieri è arrivato Olivera dal Getafe per le visite mediche e ora si prova a chiudere qualche altro innesto. Nella lista di Giuntoli i nomi sono tanti e tra gli ultimi inseriti sarebbetoquello didell’Udinese. Un profilo che piace agli azzurri e che in questa prima stagione ha fatto molto bene con i bianconeri. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

