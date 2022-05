Napoli | rapina in via Marina | “Pistola in faccia a mio figlio di 11 anni per rubarci lo scooter”

Advertising

VesuvioLive : Napoli, puntano pistola in faccia a padre e figlio per rubare lo scooter - _softPizza_ : @JastemmoColNAP_ @audelss @ruotebucate L'unico ad essere schifato dall'inizio è stato Osimhen, Lozano aveva la prot… - blogsicilia : #notizie #sicilia Rapina con kalashnikov a Napoli, arrestato anche il terzo malvivente - - puntomagazine : Si tratta di un 23enne di Napoli il giorno della rapina al ristorante di Casavatore sarebbe entrato con il fucile a… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Casavatore, rapina al ristorante con kalashnikov: terzo arresto -

Lasarebbe avvenuta in via Marina, con ' tante auto che passavano ' come dice lui stesso. ... come quello di Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di, che li definisce 'g ente ...Ma la vittima dellaevita ogni tipo di polemica e ci dice: 'Sono sempre molto fiducioso del ... spettacolo e solidarietà, tenutosi ieri sera allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di, ha ...Ma la vittima della rapina evita ogni tipo di polemica e ci dice ... tenutosi ieri sera allo Stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli, ha visto la presenza di calciatori di Serie A in attività e del ...Padre e figlio sono stati rapinati ieri sera in via Marina, a Napoli, mentre tornavano dallo stadio Maradona; i criminali, in cinque, hanno puntato ...