Napoli, pistola in faccia al figlio di 11 anni per rubare scooter: motorino ritrovato a Volla. È caccia ai rapinatori (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ stato trovato a Volla, in provincia di Napoli, lo scooter di Gianfranco Wurzburger, presidente Assogioca, vittima di una rapina consumatasi ieri sera. L’episodio è stato raccontato dallo stesso Wurzburger attraverso un post su Facebook. Ieri sera si trovava in via Marina, dove aveva parcheggiato il suo ciclomotore, in compagnia del figlio di 11 anni. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ stato trovato a, in provincia di, lodi Gianfranco Wurzburger, presidente Assogioca, vittima di una rapina consumatasi ieri sera. L’episodio è stato raccontato dallo stesso Wurzburger attraverso un post su Facebook. Ieri sera si trovava in via Marina, dove aveva parcheggiato il suo ciclomotore, in compagnia deldi 11. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

c_id69 : @SkyTG24 dov'è la notizia ? 1987 io 14 anni , pistola in bocca in via Foria napoli centro per rapinarmi della mia prima vespa. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rapina a #Napoli, puntano pistola a 11enne per farsi dare scooter padre - anteprima24 : ** Puntano pistola in faccia al figlio 11enne per rapinagli #Scooter: mezzo ritrovato a Volla **… - Nicolo060842 : RT @SkyTG24: Rapina a #Napoli, puntano pistola a 11enne per farsi dare scooter padre -