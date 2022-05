Napoli - Lunedi 30 Maggio la presentazione del ritiro a Castel di Sangro

(Di mercoledì 25 maggio 2022)30alle ore 11 presso la sala stampa del centro tecnico diVolturno, ci sarà ladeldi, dove gli azzurri risiederanno dal 23 luglio al 6 agosto. Ricordiamo che ilsvolgerà la prima parte dia Dimaro Folgarida dal 8 al 19 luglio. Per il dodicesimo anno gli azzurri svolgeranno nelle Dolomiti di Brenta la preparazione precampionato, il cui inizio è stato fissato per il 14 agosto in anticipo rispetto agli altri anni.

