Advertising

infoitsport : 'Muso' show senza lieto fine: l'Italia dei giovani infiamma Parigi - infoitsport : 'Muso' show senza lieto fine: l'Italia dei giovani infiamma Parigi - infoitsport : 'Muso' show senza lieto fine: l'Italia dei giovani infiamma Parigi -

SuperTennis

Se il pubblico del Philippe Chatrier scandisce il nome di un teenager di Carrara, vuol dire che è in corso qualcosa di speciale. Quel qualcosa di speciale è la riapparizione al Roland Garros di ...Chi Katia Ricciarelli, con la quali si sono scontrate aduro nella Casa più spiata d'Italia. Anche la soprano, infatti, sarebbe in trattative con lodi Conti. Starebbe però anche avendo ... "Muso" show senza lieto fine: l'Italia dei giovani infiamma Parigi Nella giornata che ha chiuso il programma dei primi turni, Musetti è sceso in campo per ultimo contro Stefanos Tsitsipas per la sfida deluxe di questi primi tre giorni alla Porte d'Auteuil. Se il pubb ...Il film è stato seguito da 4.190.000 spettatori pari al 21.9% di share, attestandosi come programma più visto della serata. A muso duro e Isola 2022, chi ha vinto la gara degli ascolti tra Flavio Insi ...