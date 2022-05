Mourinho fa la storia sua e della Roma: Zaniolo stende il Feyenoord, goduria giallorossa a Tirana (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fa festa la Roma, che grazie a una rete di Zaniolo nel primo tempo supera in finale il Feyenoord per 1-0 conquistando così la prima Conference League della storia. E dire che le cose non erano iniziate bene, con Mourinho (che ora ha vinto tutte le competizioni europee esistenti, ndr) che al quarto d'ora deve già rinunciare al rientrante Mkhitaryan a causa di un nuovo guaio muscolare. Dopo una prima mezz'ora quasi soporifera, i giallorossi sbloccano il match al 32?. Mancini effettua un lancio millimetrico che scavalca la testa di Trauner e trova Zaniolo, che con un dolce tocco mancino supera Bijlow in uscita firmando l'1-0. Sarà il gol partita. In avvio di ripresa partono però meglio gli olandesi. Al 2?, Mancini colpisce il palo della porta difesa da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fa festa la, che grazie a una rete dinel primo tempo supera in finale ilper 1-0 conquistando così la prima Conference League. E dire che le cose non erano iniziate bene, con(che ora ha vinto tutte le competizioni europee esistenti, ndr) che al quarto d'ora deve già rinunciare al rientrante Mkhitaryan a causa di un nuovo guaio muscolare. Dopo una prima mezz'ora quasi soporifera, i giallorossi sbloccano il match al 32?. Mancini effettua un lancio millimetrico che scavalca la testa di Trauner e trova, che con un dolce tocco mancino supera Bijlow in uscita firmando l'1-0. Sarà il gol partita. In avvio di ripresa partono però meglio gli olandesi. Al 2?, Mancini colpisce il paloporta difesa da ...

gippu1 : José #Mourinho vince la Conference League con la #Roma e diventa il terzo allenatore della storia del calcio ad ave… - gippu1 : #RomaFeyenoord José #Mourinho è uno dei tre allenatori della storia del calcio ad aver vinto 4 finali di Coppe Euro… - federicocasotti : Primo e per ora unico allenatore nella storia del calcio ad avere vinto Champions, Europa e Conference League. Cred… - falcsmg : RT @GoalItalia: Champions League: ? Europa League/Coppa UEFA: ? Conference League: ? Mourinho 'The Only One': il portoghese nella storia ??… - EnricoTurcato : Leggo come sempre tanta invidia e tante nefandezze. Prima competizione UEFA vinta dalla #Roma nella sua storia. P… -