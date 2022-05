Mourinho fa la storia | è il primo a vincere Champions | Europa League e Conference

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Lui nell’elenco iscriverebbe anche la Coppa delle Coppe vinta col Barcellona quando non era altro che l’assistente di Robson. Non conta ai fini del record diallenatore ai tre trofei Uefa in attività, ma in quell’anno, il 1996, nacque il SignorJosè. A Tirana non c’è stata altro che una conferma. Si scrive Josè, si legge. Imbattuto in finale. E ora con tutti e tre i trofei principali in attività: lacon l’Inter, l’con il Manchester United e lacon la Roma. Lui però ha precisato: “Se riuscirò aquattro competizioni europee con quattro squadre diverse, non dimenticherò mai la prima, che è ...