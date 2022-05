Mourinho da pelle d’oca | “Sono romanista! Ci sono riuscito in ogni mia squadra”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tecnico Joséha parlato, visibilmente emozionato, ai microfoni di Sky al termine della finale vinta dalla sua Roma. “Mi passano tante cose nella testa ora come ora.a Roma da 11 mesi, ho capito da subito che avremmo potuto fare qualcosa di importante. A Torino avevamo conquistato l’Europa League, l’obiettivo stagionale. Oggi non è solo sufficiente, oggi è storia. La Conference è una competizione per la quale volevamo competere sin dall’inizio, a poco a poco è diventata sempre più importante e anche le squadrediventate sempre più forti, basti pensare a Leicester, Feyenoord e Marsiglia“. A proposito del campionato si è invece espresso così: “In Serie A abbiamo perso qualche punto di troppo, ma abbiamo conquistato l’Europa League e va bene così”. Sul suo futuro non ha ...

Advertising

SpazioInter : Mourinho da pelle d'oca: 'Sono romanista! Ci sono riuscito anche all’Inter' - - sepetrel : E poi ci informa Bergomi : Guardate Mourinho, si è tolto la medaglia e l'ha baciata 10 secondi !!!! Roba da pelle di papera. Brividi brividi -

Spazio Inter

... dopo Champions League ed Europa League, chevinse nel 2017 contro un'altra olandese, l'...spera di viverne una tutta sua, in una Tirana un po' più giallorossa nel segno di Naim Krieziu.La serata di gennaio per la Supercoppa e la vittoria della Coppa Italia fanno venire lad'oca"... nel modo più inatteso, il 22 maggio la data del Triplete di. A Inzaghi manca solo lo ... Mourinho da pelle d’oca: “Sono romanista! Ci sono riuscito anche all’Inter” Oggi non è il lavoro da fare è la storia. Abbiamo scritto la storia". Lo ha detto in lacrime il tecnico della Roma, Josè Mourinho, a Sky dopo il successo in Conference League. "E' una competizione che ..."La Conference League è una competizione che dall'inizio abbiamo avuto la sensazione che fosse possibile, ma poi è diventata più simile a una Europa League, difficile per una competizione alla quale p ...