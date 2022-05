MotoGP | GP Italia 2022 | numeri | statistiche | curiosità Al Mugello 5 vincitori italiani Bagnaia o Bastianini il prossimo?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il “maggio istituzionale” dellasi conclude con il Gran Premio d’, monumento del Motomondiale ancor più dei GP di Spagna e di Francia già andati in scena questo mese. Il Gran Premio del Bel Paese è infatti inserito in calendario sin dal 1949 e non ha mai mancato l’appuntamento, eccezion fatta per il 2020 ed esclusivamente a causa della pandemia di Covid-19. Dunque, quella del 29 maggio sarà la 73ma edizione di un evento che, a onore del vero, fino al 1990 aveva un altro nome. Inizialmente la prova era chiamata Gran Premio delle Nazioni, in onore della denominazione assegnata alla corsa disputatasi a Monza nel 1922. Nonostante sia sempre stato identificato come GP d’, la competizione ha assunto tale nome solo dal 1991. Va quindi rimarcato come quest’anno l’appuntamento festeggi il proprio centenario, essendo nato ben ...