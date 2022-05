MotoGP | cancellato il GP di Finlandia | il fine-settimana del KymiRing posticipato al 2023

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una novità importante riguarda il Circus del Motomondiale. Nel calendario iridato 2022 è statoil GP di, previsto il 10 luglio. Una prova attesa essendo quella delun inedito per i centauri, ma le circostanze hanno costretto al posticipo al. I lavori non ancora ottimizzati per l’omologazione e i rischi legati alla situazione geopolitica attuale hanno portato alla cancellazione del, ricordando il medesimo destino nel 2021 a causa del Covid. Per questo tutte le parti interessati sono state concordi sul darsi appuntamento in terra finnica al. Un vero peccato e ora vedremo se si deciderà di sostituire questo weekend con un’altra sede oppure se l’elenco di round rimarrà tale, con l’esclusione ...

Fim e Dorna comunicano che il Gran Premio didi Finlandia è statoper quanto riguarda il 2022 . L'appuntamento, che avrebbe dovuto esordire in calendario proprio quest'anno, non si disputerà e viene rinviato al 2023 a causa di ...(ANSA) - ROMA, 25 MAG - E' stato cancellato dal calendario del motomondiale il Gp di ... Il debutto della pista sarà quindi posticipato alla stagione 2023, quando la MotoGp tornerà in Finlandia per la ...La FIM, IRTA e Dorna Sports sono obbligate ad annunciare modifiche al calendario del Campionato del Mondo FIM MotoGP™ 2022. I lavori di omologazione al KymiRing, insieme ai rischi causati dalla situaz ...