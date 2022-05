Morata, pronta super offerta: la Juventus trema, ecco dove giocherà (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Juventus ha deciso di non riscattare Morata; troppo alta la richiesta del club spagnolo. Il rischio, però, è di perderlo definitivamente. Una stagione di alti e bassi quella vissuta da Morata; l’attaccante spagnolo, dopo il difficile inizio, ha avuto la svolta complice l’arrivo di Vlahovic. L’acquisto del centravanti serbo ha infatti permesso all’ex Real di spostarsi sull’esterno e poter sfruttare la sua progressione palla al piede. Un cambiamento importante che sembrava aver convinto la Juventus a riscattarlo; la richiesta dell’Atletico Madrid, mai sceso dai trentacinque milioni previsti, ha bloccato la dirigenza bianconera. Il piano, in realtà, sembra quello di provare (nei prossimi giorni) ad intavolare una nuova trattativa ad una cifra più bassa. Nelle ultime ore, però, un nuovo scenario rischia di cambiare ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Laha deciso di non riscattare; troppo alta la richiesta del club spagnolo. Il rischio, però, è di perderlo definitivamente. Una stagione di alti e bassi quella vissuta da; l’attaccante spagnolo, dopo il difficile inizio, ha avuto la svolta complice l’arrivo di Vlahovic. L’acquisto del centravanti serbo ha infatti permesso all’ex Real di spostarsi sull’esterno e poter sfruttare la sua progressione palla al piede. Un cambiamento importante che sembrava aver convinto laa riscattarlo; la richiesta dell’Atletico Madrid, mai sceso dai trentacinque milioni previsti, ha bloccato la dirigenza bianconera. Il piano, in realtà, sembra quello di provare (nei prossimi giorni) ad intavolare una nuova trattativa ad una cifra più bassa. Nelle ultime ore, però, un nuovo scenario rischia di cambiare ...

