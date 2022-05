Monza: tre rapine in un mese a Usmate Velate, arrestato 25enne pronto a lasciare l'Italia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Monza, al termine di prolungate indagini, hanno identificato il responsabile di tre rapine commesse nell'ultimo mese ai danni di un centro scommesse di Usmate Velate. Si tratta di un 25enne di origine marocchina che è stato sottoposto al fermo di p.g. Le indagini sono state condotte con l'ausilio delle telecamere installate presso i luoghi teatro degli eventi, che hanno consentito di ricostruire il percorso di fuga dell'indagato ed il modus operandi, ovvero una irruzione fulminea all'interno del locale, armato di pistola e con volto travisato. Lo stesso, dopo aver costretto il cassiere a consegnare l'incasso della giornata, si allontanava a piedi facendo perdere le proprie tracce. Durante l'ultima rapina fondamentale è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di, al termine di prolungate indagini, hanno identificato il responsabile di trecommesse nell'ultimoai danni di un centro scommesse di. Si tratta di undi origine marocchina che è stato sottoposto al fermo di p.g. Le indagini sono state condotte con l'ausilio delle telecamere installate presso i luoghi teatro degli eventi, che hanno consentito di ricostruire il percorso di fuga dell'indagato ed il modus operandi, ovvero una irruzione fulminea all'interno del locale, armato di pistola e con volto travisato. Lo stesso, dopo aver costretto il cassiere a consegnare l'incasso della giornata, si allontanava a piedi facendo perdere le proprie tracce. Durante l'ultima rapina fondamentale è ...

