Montecorvino Rovella | proseguono i lavori nel tratto Maccaronera – Pezza

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – La Provincia di Salerno sta proseguendo idi sistemazione del percorso alternativo alla S.R ex S.S. 164 per Acerno, strada comunale ricadente nel territorio del Comune didenominata “– Pezze”, per l’importo complessivo di euro 57.255,34. “Abbiamo realizzato la posa in opera – dichiara il Presidente Michele Strianese – di tappetino bituminoso, la creazione zanelle raccolta acque in alcuni tratti e l’istallazione barriere. Dobbiamo proseguire con la realizzazione di segnaletica orizzontale e l’integrazione di segnaletica verticale. L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità ...

