(Di mercoledì 25 maggio 2022)– Dopo un primoorganizzato l’1 aprile in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza del, fortemente voluto dall’Associazione CON.VI.VI., dal suo Presidente Loredana Chiamone e dal consigliere comunale Santina Alduina ieri pomeriggio si è svolto ilappuntamento. L’evento ha trovato ampio consenso e sostegno nell’Amministrazione Comunale e nell’Assessore Letizia Sardisco. Il Sindaco, Alberto Arcidiacono, intervenuto all’, ha ribadito la necessità di dare concreta realizzazione ad attività tali da rendere l’inclusione “reale” e non più un concetto astratto. Il pomeriggio, coordinato dalla professoressa Daniela Balsano, ha visto la partecipazione di Claudia Mellina, neuropsichiatra infantile, della Psicologa Marzia Di ...

TeleOccidente : San Giuseppe Jato, riordino dei confini con Monreale: il tar da ragione a comitato civico - - LiveSicilia : Monreale, Ted Formazione lancia “Con le mani in pasta” - MonrealeNews : Il suo settore è quello della grande distribuzione. È ritenuto colluso con Cosa Nostra - dna67 : «Caro dottore, ecco le indicazioni di cui s'è detto: via Monreale 28, scala D, int. I, piano terreno, Milano; lung… -

filodirettomonreale.it

... l'incendio divampato ieri pomeriggio sul Monte Caputo, a. E' stata una notte di lavoro ... Noi siamo sul postodue squadre'. In azione anche i canadair. Gallery ...L'evento è promosso dal Mac (Movimento apostolico ciechi e vedenti) di Bisacquino, gruppo nascente dell'Arcidiocesi dii referenti diocesani Luisa Campisi e Salvatore Renda. L'ingresso ... Monreale: CON.VI.VI. l'Autismo, a Casa Cultura il secondo incontro sull'inclusione - FiloDiretto Monte Caputo, da cui è divampato l'incendio ieri a Monreale, continua a bruciare. Per tutta la notte le squadre dei Vigili del Fuoco e i forestali hanno tentato di fronteggiare le fiamme per evitare ...Monte Caputo, da cui è divampato l'incendio ieri a Monreale, continua a bruciare Monte Caputo, da cui è divampato l'incendio ieri a Monreale, continua a bruciare. 1. Vigili del Fuoco al lavoro tutta l ...