Mondiale ILCA 7 Vallarta: qualifiche Gold Fleet possibili per tanti italiani (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel secondo giorno di qualifiche al Mondiale ILCA 7 di Vallarta la classifica nella sua parte centrale si accorcia consentendo di migliorare la classifica a buona parte degli atleti italiani impegnati in gara. Spadoni e Chiavarini perdono invece qualche posizione rispetto a ieri ma si attestano ampiamente tra i primi trenta del Campionato Mondiale. La giornata è caratterizzata da un vento più leggero nella prima prova perché la termina entra sul campo di regata con un po' di ritardo rispetto al primo giorno, ma nella seconda prova è piena e ben distesa. Mondiale ILCA 7 Vallarta, la classifica 1° Bernaz (FRA) 2° Whiteley (GBR) 3° Hanson (GBR) LEGGI ANCHE: Countdown per La Cinquecento Trofeo Pellegrini 18° Spadoni (ITA) 26° Chiavarini ...

