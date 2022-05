Misticanza – Osteria della Terra – Roma

(Di mercoledì 25 maggio 2022)Via Cesare Baronio, 179 – 00179Tel. 06/69306952 Sito Internet: Tipologia: vegetariana Prezzi: antipasti 7/8€, primi 10/11€, secondi 9/11€, dolci 5,50/6€ Chiusura: Domenica sera, Lunedì, Martedì e Mercoledì a pranzo OFFERTA Passo in avanti per questo ristorante vegetariano nato da poco nel quartiere Appio – Latino, a due passi dal bellissimo ParcoCaffarella. La giovane chef Marta Maffucci propone piatti interessanti che anche gli onnivori troveranno soddisfacenti per il loro palato: il menù non è molto vasto ma segue giustamente la stagionalità dei prodotti e cambia periodicamente, mantenendo una piccola verve creativa negli accostamenti ben bilanciati. ...

Vietato uscire da Palmira senza aver assaggiato la crema bruciata agli agrumi, una variante della Creme brulèe, davvero squisita.