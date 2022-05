Missione Covid dei russi, così le scienziate di Mosca hanno avuto accesso ai dati sanitari dello Spallanzani (Di mercoledì 25 maggio 2022) La relazione sull’accordo siglato nel 2021 per gli studi su Covid-19 e Sputnik. Ecco chi sono le ricercatrici inviate da Mosca Leggi su corriere (Di mercoledì 25 maggio 2022) La relazione sull’accordo siglato nel 2021 per gli studi su-19 e Sputnik. Ecco chi sono le ricercatrici inviate da

Advertising

martaottaviani : Questo è di una gravità inaudita. Attendo che @INMISpallanzani dia spiegazioni #Sputnik #Vaccini #infowar #Putin… - Corriere : ?? Le autorità russe potrebbero aver ottenuto dati sanitari di cittadini italiani - Blacksnowwhite4 : RT @AStramezzi: Entrambi colleghi, Prof. Universitari preparatissimi, in prima fila nella lotta al Covid, per salvare delle vite, ma soprat… - 8Maurizio : RT @martaottaviani: Questo è di una gravità inaudita. Attendo che @INMISpallanzani dia spiegazioni #Sputnik #Vaccini #infowar #Putin #Covid… - antocoppola87 : RT @GiulioTerzi: #Russia: incredibile,vergognosa vicenda di 'missione umanitaria' di militari e 'ricercatori'inviati in Italia nella fase p… -