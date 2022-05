(Di mercoledì 25 maggio 2022) La show girl, ex stella di Non è la Rai, è statada un uomo questa mattina, mercoledì 25 maggio 2022, in un parco a. La donna si trovava in compagnia dell’amico e fotografo Alessandro Duchetti – erano circa le 11.00 secondo la sua testimonianza – quando improvvisamente sarebbero stati avvicinati da uno sconosciuto, con tutta probabilità. E a quel punto sarebbe scattata l’aggressione. IldiLa modella, protagonista anche al Grande Fratello Vip, ha postato tutto sulle storie diraccontando quanto accadutole. L’uomo avrebbe interrotto le foto che stavano realizzando ...

Advertising

CorriereCitta : Miriana Trevisan aggredita a Roma da un ubriaco: il video choc nelle Instagram Stories - Maurizi82633600 : RT @dea_channel: la divina Miriana Trevisan emerge dalle acque ????????????? - TuttoSuRoma : Miriana Trevisan aggredita in un parco a #Roma: «Un uomo mi ha lanciato bottiglie, era sporco e ubriaco» - sonoariete_ : RT @MIRIANA_TREV: - a70199617 : #Che stronzo Miriana Trevisan aggredita in un parco a Roma: «Un uomo mi ha lanciato bottiglie, era sporco e ubriaco… -

Mattina terribile per la nota showgirl campana, tra le recenti protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip,aggredita in un parco: "Temevo volesse tagliarmi con un vetro", il racconto L'ex gieffina si trovava in un parco a Roma con il suo migliore amico Alessandro quando ...Grande spavento oggi per, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, aggredita oggi in un parco a Roma . La 49enne stava scattando delle foto insieme all'amico e fotografo Alessandro Duchetti quando,...La show girl Miriana Trevisan, ex stella di Non è la Rai, è stata aggredita da un uomo questa mattina, mercoledì 25 maggio 2022, in un parco a Roma. La donna si trovava in compagnia dell’amico e fotog ...Un'ex concorrente del GF VIP è stata violentemente aggredita in un parco di Roma, in pieno giorno. La denuncia arriva sui social ...